Европейский парламент призывает Россию прекратить выдавать в оккупированном Крыму российские паспорта, а также освободить всех незаконно задержанных украинских граждан, как в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в принятой сегодня резолюции ЕП.

Европарламентарии осудили аннексию Крыма и выразили сожаление в связи с нарушениями свободы слова, принудительным введением российского гражданства и дискриминационной политикой, введенной так называемыми властями против этнического татарского меньшинства на полуострове.

«Россия должна прекратить предоставлять «всем жителям Крыма российские паспорта» и «незамедлительно освободить всех незаконно задержанных украинских граждан, как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины и обеспечить их безопасное возвращение», - призывают депутаты Европарламента.

Также Россия должна немедленно прекратить практику преследования в связи с сообщениями о случаях исчезновений, пыток и систематического запугивания местных граждан, выступающих против аннексии Крыма.

Кроме того, депутаты Европарламента вновь обратились с призывом немедленно отменить решение Верховного Суда Крыма от 26 апреля 2016 года о запрете Меджлиса.