также в разделеСтолица
В Киеве ночью подстрелили мужчину 7
Активисты в центре Киева продолжают блокировать «Сбербанк» 1075
В Киеве на Соломенке произошла перестрелка, двое госпитализированы 61
СБУ и ГПУ начали проверку «Киевпасстранса» 39
В Киеве активисты замуровали отделение «Сбербанка России» 177
В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд 148
У киевлянина со стрельбой отобрали сумку с 4 миллионами 72
«ПриватБанк» выиграл конкурс на размещение банкоматов в киевском метро 180
На Троещине мужчина, угрожая гранатой, ограбил два пункта выдачи быстрых кредитов 32
Киевского патрульного будут судить за вымогательство 35
В центре Киева задержали военного с боеприпасами 70
Проезд в киевском метро «оплатили» стихом Шевченко 147 пассажиров 872
В Киеве парень ограбил цветочный киоск, чтобы подарить любимой розы 67
В полиции озвучили версию расстрела бизнесмена в Киеве 162
Густой туман продержится в Киеве несколько дней 81
СМИ назвали имя расстрелянного в Киеве бизнесмена 778
Пассажиры киевского метро смогут получить бесплатную поездку за стих Шевченко 250
КГГА: Столицу накрыл туман, а не дым 325

Прокуратура Киева предотвратила безосновательное взыскание с Открытого акционерного общества «Укрзализныця» почти 1,5 млрд гривен в пользу ОАО «Сбербанк».

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Указанное финучреждение, которое является 100% дочерним банком российского ОАО Сбербанк, обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании средств с «Укрзализныци» в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и Государственным предприятием «Донецкая железная дорога» еще в 2011 году», - сообщили в прокуратуре.

Однако в связи с пребыванием ГП «Донецкая железная дорога» в состоянии прекращения, банк решил безосновательно взыскать задолженность с ОАО «Укрзализныця».

«С целью защиты интересов государства и предупреждения незаконного взыскания значительной суммы средств с предприятия, единственным акционером которого является государство в лице Кабмина, прокуратура Киева вступила в рассмотрение указанного дела», - говорится в сообщении.

По результатам судебного рассмотрения Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами столичной прокуратуры и отказал банку в удовлетворении исковых требований.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года