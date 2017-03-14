Прокуратура Киева предотвратила безосновательное взыскание с Открытого акционерного общества «Укрзализныця» почти 1,5 млрд гривен в пользу ОАО «Сбербанк».
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Указанное финучреждение, которое является 100% дочерним банком российского ОАО Сбербанк, обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании средств с «Укрзализныци» в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и Государственным предприятием «Донецкая железная дорога» еще в 2011 году», - сообщили в прокуратуре.
Однако в связи с пребыванием ГП «Донецкая железная дорога» в состоянии прекращения, банк решил безосновательно взыскать задолженность с ОАО «Укрзализныця».
«С целью защиты интересов государства и предупреждения незаконного взыскания значительной суммы средств с предприятия, единственным акционером которого является государство в лице Кабмина, прокуратура Киева вступила в рассмотрение указанного дела», - говорится в сообщении.
По результатам судебного рассмотрения Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами столичной прокуратуры и отказал банку в удовлетворении исковых требований.
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