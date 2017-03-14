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Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело в отношении гражданина России Артема Широбокова, воюющего на Донбассе на стороне сил АТО. Об этом говорится на сайте следкома.  

Ему было заочно предъявлено обвинение  в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

По данным следствия, Широбоков, выехал в Украину в начале 2014 года.

«Являясь приверженцем радикальных националистических взглядов, он вступил в ряды  «Правого сектора» и в его составе до начала мая 2014 года принимал активное участие в антиправительственных и националистических акциях, проводимых в Киеве, Харькове и других городах Украины», - говорится в сообщении.  

В дальнейшем Широбоков добровольно вступил в состав батальона «Азов» и прошел специальную подготовку, научившись обращению с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и получив необходимые знания о военной стратегии и тактике.

В СК РФ утверждают, что Широбоков вел стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по «ополченцам» «ДНР» и мирному населению. За участие в боевых действиях он получал материальное вознаграждение.

Широбоков продолжает находиться на территории Украины, скрываясь от российских правоохранительных органов.

«Следственным комитетом были собраны достаточные доказательства его виновности, что позволило вынести в отношении него постановление о привлечении в качестве обвиняемого», - заявили в Москве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Действующее законодательство также позволяет вынести судебное решение в отношении обвиняемого заочно.

«Это первое уголовное дело в следственной практике СК России, заочно направленное в суд в отношении лица, обвиняемого в наемничестве», - подчеркнули в следкоме. 
ForUm

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