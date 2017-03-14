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За минувшие сутки ситуация в районе проведения АТО ухудшилась, НВФ во второй половине дня увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Всего зафиксировано 97 обстрелов.

По данным штаба, за сутки погиб один украинский военный, четверо ранены, и еще четверо травмированы.

На мариупольском направлении из 122 мм артсистем были обстреляны опорные пункты в районе Павлополя. По укреплениям возле Широкино, Гнутово, Водяного и Чермалыка враг вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. По Марьинке бил 82 мм миномет.

На донецком направлении не прекращались обстрелы опорных пунктов возле Опытного, Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Светлодарска из пулеметов крупного калибра, гранатометов и минометов калибра 82 мм. Рядом с Авдеевкой и шахтой Бутовка, кроме того, еще и бил танк и 120 мм минометы. В районе Верхнеторецкого и той же шахты Бутовка к обстрелам привлекли минометы 120 калибра. Пески попали под огонь гранатометов и пулеметов, а Каменка – 82 мм минометов. Сложной была обстановка в Луганском, где велся огонь из гранатометов и минометов, а потом еще и из 152 мм артустановок.

На Луганщине НВФ обстреливали позиции сил АТО возле Крымского и Попасной из гранатометов различных систем, а впоследствии привлекли минометы калибра 82 и 120 мм. Из автоматических гранатометов враг бил в районе Трехизбенки, вблизи Новоалександровки - из стрелкового оружия и СПГ, а Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

«Наши подразделения открывали огонь для снижения огневой активности врага», - подытожили в штабе.
ForUm

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