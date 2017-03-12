также в разделеОбщество
Дело о закупке бронежилетов для ВСУ по завышенной цене передали в суд 12
Полицию Луганщины перевели на усиленный вариант несения службы 22
В Батуми спецназ разогнал стихийный митинг 20
Аброськин назначен заместителем главы Нацполиции 55
Порошенко наградил 75 бойцов АТО 40
НВФ снова обстреляли контрольный пост «Марьинка» 29
Украина введет для иностранцев систему электронных виз 55
Семьям погибших и пострадавшим горнякам шахты «Степная» выплатили 1,78 миллиона 36
В территориальных общинах 19 областей стартует избирательный процесс 23
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом 112
Пропавшие в феврале украинские разведчики находятся в плену НВФ 90
СБУ: Российские спецслужбы готовят теракты в РФ, чтобы обвинить Украину 100
10 марта. Картина дня 69
Муженко: У ВСУ достаточно сил, чтобы предотвратить наступление агрессора 58
В Украине испытали новые противотанковые ракеты 139
Коллега Насирова стал фигурантом дела об обогащении 235
Власти ОАЭ сняли обвинения с беременной украинки 34
НАПК начинает полную проверку деклараций 11 чиновников 39

Генеральной прокуратурой Украины 10 марта сообщено о подозрении бывшему директору украинского государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак» Виктору Бондику в растрате государственного имущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что Бондик, не имея на то реальной необходимости, несмотря на экономическую нецелесообразность и игнорируя имеющуюся доходность предприятия, 22.12.2010 умышленно заключил от имени «Укрхимтрансаммиака» с Амстердамским торговым банком договор о срочной кредитной линию на сумму 35 млн долларов США по процентной ставке 8,00% с целью лишь пополнения оборотных средств.

В ГПУ отметили, что, продолжая свою преступную деятельность, Бондик аналогично (не имея необходимости), без предварительного согласования Министерства финансов Украины и с целью сокрытия растраты средств по первому кредиту 23.11.2011 умышленно заключил от имени «Укрхимтрансаммиака» с Амстердамским торговым банком второй договор о срочной кредитной линии на сумму уже 48,2 млн долларов США по еще большей процентной ставке - 9,25%, в том числе для погашения задолженности по предыдущему кредиту.

В результате таких действий Бондика только за период с 01.01.2015 по 15.11.2016 Амстердамскому Торговому Банку безосновательно выплачено 2,3 млн долларов США, что в соответствии с курсом Национального банка Украины составило 58,3 млн грн, в качестве процентов за пользование нецелесообразным и экономически необоснованным кредитом.

За содеянное уголовное правонарушение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенного ущерба.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года