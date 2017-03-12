Генеральной прокуратурой Украины 10 марта сообщено о подозрении бывшему директору украинского государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак» Виктору Бондику в растрате государственного имущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.
Досудебным расследованием установлено, что Бондик, не имея на то реальной необходимости, несмотря на экономическую нецелесообразность и игнорируя имеющуюся доходность предприятия, 22.12.2010 умышленно заключил от имени «Укрхимтрансаммиака» с Амстердамским торговым банком договор о срочной кредитной линию на сумму 35 млн долларов США по процентной ставке 8,00% с целью лишь пополнения оборотных средств.
В ГПУ отметили, что, продолжая свою преступную деятельность, Бондик аналогично (не имея необходимости), без предварительного согласования Министерства финансов Украины и с целью сокрытия растраты средств по первому кредиту 23.11.2011 умышленно заключил от имени «Укрхимтрансаммиака» с Амстердамским торговым банком второй договор о срочной кредитной линии на сумму уже 48,2 млн долларов США по еще большей процентной ставке - 9,25%, в том числе для погашения задолженности по предыдущему кредиту.
В результате таких действий Бондика только за период с 01.01.2015 по 15.11.2016 Амстердамскому Торговому Банку безосновательно выплачено 2,3 млн долларов США, что в соответствии с курсом Национального банка Украины составило 58,3 млн грн, в качестве процентов за пользование нецелесообразным и экономически необоснованным кредитом.
За содеянное уголовное правонарушение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенного ущерба.
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