Вчера, 10 марта, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя председателя - начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.
Отмечается, что соответствующее представление на назначение внес председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Как ранее сообщал ForUm, 8 ноября 2015 года Аброськин был назначен на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
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