также в разделеОбщество
Порошенко наградил 75 бойцов АТО 14
НВФ снова обстреляли контрольный пост «Марьинка» 17
Украина введет для иностранцев систему электронных виз 28
Семьям погибших и пострадавшим горнякам шахты «Степная» выплатили 1,78 миллиона 16
В территориальных общинах 19 областей стартует избирательный процесс 13
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом 55
Пропавшие в феврале украинские разведчики находятся в плену НВФ 40
СБУ: Российские спецслужбы готовят теракты в РФ, чтобы обвинить Украину 54
10 марта. Картина дня 47
Муженко: У ВСУ достаточно сил, чтобы предотвратить наступление агрессора 53
В Украине испытали новые противотанковые ракеты 103
Коллега Насирова стал фигурантом дела об обогащении 156
Власти ОАЭ сняли обвинения с беременной украинки 33
НАПК начинает полную проверку деклараций 11 чиновников 37
Задержана банда, ограбившая инкассаторский автомобиль в Одессе 65
Украинцы смогут ездить в Албанию без виз с 1 апреля 38
Блокадники – членам НВФ: Не отпустите пленных, отключим свет и воду 117
Ветеран АТО ударил генерала из-за георгиевских ленточек 410

Вчера, 10 марта, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя председателя - начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что соответствующее представление на назначение внес председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как ранее сообщал ForUm, 8 ноября 2015 года Аброськин был назначен на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года