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Миллионер, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней, сообщает ВВС Украина.

Маск предлагает установить для обслуживания потребителей штата солнечные батареи общей мощностью в 100 МВт/ч.

Свое предложение Маск сделал в Twitter в беседе с одним из основателей IT-компании Atlassian Майком Кэннон-Бруксом.

По словам Маска, компания Tesla либо решит проблему снабжения штата электричеством за 100 дней, либо подарит эти батареи ему.

Южная Австралия испытывает сложности с энергоснабжением, и в последние месяцы здесь часто отключали электричество, что привело к протестам местных жителей.

Власти Австралии пообещали рассмотреть предложение Маска наравне с проектами других энергетических компаний.

Брукс пообещал Маску в Twitter финансовую и политическую поддержку.
ForUm

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