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Члены незаконных вооруженных формирований продолжили обстрелы позиций ВСУ, используя тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.  

«Всего зафиксировано 80 обстрелов. Пятеро наших военных ранены, один травмирован», - говорится в сводке.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров НВФ обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Водяное, Марьинку, Павлополь и Богдановку; из гранатометов и стрелкового оружия – Лебединский, Старогнатовку, Тарамчук, Марьинку, Новогригорьевку, Широкино, Чермалык, Водяное, Гнутово. Снайпер вел огонь по Талаковке.

На луганском направлении из минометов различных калибров обстреляно Крымское, Новоалександровку и Попасная; из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановка, Новоалександровка и Станица Луганская.

На донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Невельское, Майорск, Авдеевку, Дачу и Луганское; из гранатометов и стрелкового оружия – Опытное, Каменку, Луганское, Пески, Невельское, Авдеевку, Зайцево и Троицкое; из  стрелкового оружия – Майорск. По Авдеевке и Зайцево огонь вели снайперы, а по Троицкому – зенитные установки.

 
ForUm

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