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Президент Украины Петр Порошенко вручил премии им.Т. Шевченко деятелям украинской культуры.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

Порошенко вручил премию книгоиздателю и писателю Ивану Малковичу, режиссеру Степану Ковалю, скульптору Николаю Малышко и композитору Богдане Фроляк.

«Сегодня, поздравляя лауреатов Шевченковской премии, я хотел бы от всего украинского народа поблагодарить всех вас за то, что вы своим талантом оживляете пьедестал, на котором стоит и вечно будет стоять наш Шевченко», - отметил Президент.
ForUm

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