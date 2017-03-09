Президент Украины Петр Порошенко вручил премии им.Т. Шевченко деятелям украинской культуры.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Порошенко вручил премию книгоиздателю и писателю Ивану Малковичу, режиссеру Степану Ковалю, скульптору Николаю Малышко и композитору Богдане Фроляк.
«Сегодня, поздравляя лауреатов Шевченковской премии, я хотел бы от всего украинского народа поблагодарить всех вас за то, что вы своим талантом оживляете пьедестал, на котором стоит и вечно будет стоять наш Шевченко», - отметил Президент.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время