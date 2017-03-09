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Украинку и ее жениха из Южной Африки задержали в Объединенных Арабских эмиратах за внебрачный секс. Женщина была беременна, сообщают родственники пары.

27-летнюю Ирину Ногай и 29-летнего Эмлина Калвервелля задержали после визита к врачу, сообщает ВВС.

Женщина чувствовала боль в животе и обратилась в медицинский центр. Врач установил беременность и сообщил представителям власти.

Секс вне брака является незаконным в ОАЭ.

Мать Калвервелля просит освободить сына и его невесту. По ее словам, единственное в чем они виноваты – это любовь. Помолвка у пары была в январе.

Министр иностранных дел Южной Африки заявил, что не имеет возможности помочь паре, поскольку дело касается внутреннего закона ОАЭ.

Правительство Южной Африки посоветовало паре получить юридическую помощь.

Правительство ОАЭ еще не прокомментировало этот случай.

По сообщениям, пару задержали еще в январе. Информация об этом появилась только сейчас.

Калвервелл работал в ОАЭ пять лет.

Паре еще не предъявили обвинения, поскольку власти продолжают проверку.

Если их вину докажут, им может грозить длительное тюремное заключение.
ForUm

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