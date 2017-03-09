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Президент Петр Порошенко намерен предложить Верховной Раде ввести обязательные квоты украинского языка в телевизионных эфирах. Об этом он сказал в ходе церемонии вручения национальной премии имени Тараса Шевченко, передают Українські Новини.

«Благодаря принятому закону мы достигли существенных результатов в распространении украинской песни и украинского языка в радиоэфире... Вскоре такую же технологию я предложу применить и к телевидению, где присутствия украинского языка недопустимо мало», - сказал он.

Президент напомнил, что в 2016 году обратился к собственникам телеканалов с просьбой увеличить долю украинского языка в эфирах.

«Летом прошлого года я обращался к телевизионной индустрии с призывом самоорганизоваться в этом вопросе. Не все услышали, следовательно, свое слово должен сказать законодатель», - добавил он.

Президент подчеркнул, что необходимо продолжить работу по расширению пространства для национального культурного продукта.

Напомним, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон, обязывающий радиостанции транслировать в эфире не менее 35% украиноязычных произведений.
ForUm

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