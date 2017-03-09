Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль просит министра внутренних дел Арсена Авакова и главу Нацполиции Сергея Князева сменить руководство патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, которому коллектив выразил недоверие.

Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

73 патрульные полицейские написали председателю ОГА коллективное обращение, в котором заявляют о фактах многочисленных нарушений законодательства, дисциплинарного устава, унижения чести и достоинства со стороны начальника Управления патрульной полиции в Ужгороде и Мукачево Юрия Марценишина, а также его заместителя Валерия Наймана.

«Мы, нижеподписавшиеся, а именно: сотрудники патрульной полиции Управления патрульной полиции в Ужгорода и Мукачево (далее Управление), которые являются неотъемлемой частью народа Украины, подтверждаем тот факт, что со стороны руководства управления, а именно: начальника управления майора полиции Марценишина и заместителя начальника управления капитана полиции Наймана имеют место многочисленные нарушения законодательства, дисциплинарного устава, унижение чести и достоинства сотрудников, угнетение морально-психологического климата коллектива, предвзятого отношения к некоторым сотрудников и прочее. Данная ситуация негативно влияет на работу и подрывает авторитет патрульной полиции.

Учитывая изложенное, мы выражаем недоверие руководству и просим Вас прислать комиссию для урегулирования сложившейся ситуации, для недопущения негативных последствий», - говорится в тексте обращения.

«Я неоднократно подчеркивал, что кроме скандалов никакой пользы от новой патрульной полиции на Закарпатье нет, - заявил Москаль. – Я направил обращение к главе МВД Арсену Авакову и уже имел разговор с председателем Национальной полиции Украины Сергеем Князевым о необходимости безотлагательного реагирования на факты, приведенные коллективом Управления НПП. Моя позиция четкая – руководство управления должно быть смещено».