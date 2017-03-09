Участники блокады оккупированных территорий Донбасса отказались выполнять распоряжение Главного управления Нацполиции в Донецкой области о запрете ввоза в область официально зарегистрированного оружия.

Соответствующее заявление опубликовано на странице штаба в Facebook.

«Начальник ГУ Нацполиции Донецкой области сделал заявление о том, что он «запрещает ввоз официально зарегистрированного оружия в Донецкую область». По мнению начальника Донецкой милиции, такое оружие должна быть сдано ему на хранение, в противном случае гражданам Украины будет запрещен въезд на территорию области.

Штаб блокады торговли с оккупантами хочет напомнить государственному служащему Аброськину содержание ст. 19 Конституции Украины. «Правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины», - говорится в заявлении.

В штабе подчеркнули, что «ограничения прав граждан, введенные по желанию начальника Нацполиции в Донецкой области являются незаконными, следовательно, выполняться не будут».

Напомним, полиция Донецкой области призвала людей не провозить оружие, а граждан, которые все же решили проехать через блокпост с оружием, самостоятельно сдавать его в отделения полиции на время пребывания на территории Донбасса.

