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В среду, 8 марта, во время несения службы на передовых позициях военнослужащие обнаружили вражескую снайперскую группу, сообщает пресс-центр АТО.

«Один снайпер уничтожен», - говорится в сводке.

На мариупольском направлении из минометов НВФ обстреливали Марьинку, Чермалык и Павлополь. Используя гранатометы, противник обстреливал Водяное и Гнутово; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Лебединский, Павлополь, Новогригорьевку, Гнутово и Широкино. По Широкино, Водяном и Гнутово огонь вели БМП противника, по Новотроицком – снайпер.

На донецком направлении из 122 миллиметровой артиллерии НВФ неоднократно обстреливали Зайцево, из минометов различных калибров – Верхнеторецкое, Майорск, Новгородское, Авдеевку, Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Верхнеторецкое, Пески, Невельское, Каменку, Новолуганское, Новгородское, Троицкое, Зайцево. По Зайцево и Новгородском огонь вели и снайперы.

На луганском направлении из 120 миллиметровых минометов НВФ вели огонь по Новоалександровке, Попасной и Троицком, а из стрелкового оружия обстреляли Крымское и Станицу Луганскую.

Зафиксировано 69 обстрелов. Потерь среди военных нет.
ForUm

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