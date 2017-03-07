В Днипре у директора государственного предприятия, которого подозревают в хищениях и невыплате заработной платы, правоохранители изъяли золотые именные часы президента РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В прокуроре отметили, что ведомством осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора госпредприятия за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 175 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах; безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем за один месяц).

По данным правоохранителей, в сентябре 2014 года указанное должностное лицо заключило с обществом с ограниченной ответственностью договор о предоставлении услуг по капитальному ремонту двенадцати электродвигателей, зная, что указанное предприятие является производителем бумаги и картона.

За ремонтные работы, которые общество с ограниченной ответственностью не проводило и не могло провести, директор предприятия перечислил почти 3 млн грн государственных средств.

Досудебным расследованием также установлено, что в период с октября 2016 по январь 2017 года чиновник не выплачивал работникам заработную плату, в результате чего возникла задолженность в сумме более 6,4 млн грн.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранительными органами выявлены и изъяты золотые именные часы президента РФ.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.