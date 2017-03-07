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Министры национальной обороны и иностранных дел Канады Гарджит Сингга Саджан и Кристина Фриланд решили продолжить учебную миссию Вооруженных сил страны в Украине еще на два года – до конца марта 2019 года. Об этом сообщает Радио Свобода  со ссылкой на правительство Канады.

В сообщении напоминается, что благодаря этой программе, известной как «Операция UNIFIER», Вооруженные силы Канады обеспечивают военное обучение и помощь в развитии возможностей личному составу Вооруженных сил Украины в поддержку усилий Украины в сохранении ее суверенитета, безопасности и стабильности.

Теперь, заявило правительство Канады, Вооруженные силы этой страны вместе с союзниками и правительством Украины продолжат поддерживать профессиональное развитие ВСУ и расширять их возможности в ряде отраслей. Среди них – обучение действиям в малых группах, разминирование взрывных устройств, деятельность военной полиции, медицинское обучение и модернизация системы тылового обеспечения.

Кроме того, Вооруженные силы Канады также окажут поддержку в осуществлении стратегической институциональной реформы оборонных институтов Украины, говорится в заявлении.

«Операция UNIFIER является частью более широких усилий правительства Канады, направленных на поддержку демократии, прав человека и верховенства права в Украине путем предоставления финансовой, гуманитарной и нелетальной военной помощи», - заявили в правительстве Канады.

Напомним, около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. Их мандат заканчивается 31 марта 2017 года, поэтому во время визита Джастина Трюдо в Киев Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине.  
ForUm

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