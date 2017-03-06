Состояние владельца группы «СКМ» Рината Ахметова уменьшилась почти на 1 миллиард долларов - с 3,66 миллиарда до 3,5 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что рейтинг Bloomberg возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), на втором месте оказался американский бизнесмен Уоррен Баффет (78,9 миллиарда долларов), на третьем - глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда долларов). Как сообщается, по состоянию на 6 марта Ахметов находится на 528 позиции, сообщает УНИАН.

Напомним, что для участия в рейтинге Bloomberg-500 состояние на сегодня должны превышать 3,61 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что Ахметов - единственный из украинцев, кто попал в рейтинг миллиардеров, составленный изданием Bloomberg.

Как известно, в прошлом году Ахметов за год потерял 4,6 миллиарда долларов. Порошенко стал богаче на 100 миллионов долларов.



