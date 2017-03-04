Бывший «прокурор» аннексированного Крыма, депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская заявила, что на территории полуострова возле здания прокуратуры «замироточил» бюст царя Николая ІІ.

Об этом она сказала в эфире одного из российских телеканалов.

«Вы знаете, сегодня утром бюст Николая ІІ, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст», - заявила Поклонская.

По ее словам, люди приходят с детьми, чтобы «приложить их, чтобы исцелились дети, которые приболели».

Поклонская отметила, что это произошло в столетнюю годовщину. «Государь нам помогает. Ведь они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой», - заявила бывшая «прокурор».



