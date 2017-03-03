Сотрудники Службы безопасности совместно с полицией задержали в Хмельницкой области криминального «авторитета» по прозвищу «Гия», который незаконно находился на территории Украины.
По данным пресс-центра СБУ, 40-летний гражданин Грузии, который в криминальной среде региона имел статус «смотрящего», был неоднократно судим за тяжкие преступления. Последнее наказание отбывал в Украине за убийство из корыстных побуждений.
В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий принято решение о его принудительном возвращении в Грузию.
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