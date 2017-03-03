Заместитель главы «Укравтодора» Владимир Сущенко после публикации в интернете видео, на котором похожий на него человек обсуждает откаты, уволен со своей должности.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Укринформ.

«Этот человек уволен за сам факт разговоров», - отметил Омелян.

«Едва мы получили информацию... сразу руководителем «Укравтодора» было внесено представление на имя премьер-министра, и было проголосовано в Кабинете Министров. Он (этот человек. - Ред.) больше не работает в «Укравтодоре», - добавил министр.

Омелян отметил, что министерство сейчас сотрудничает с правоохранительными органами по этому делу. «Чтобы логически завершить это дело», - пояснил министр.