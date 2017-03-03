также в разделеОбщество
Кабмин выделил деньги семьям погибших и пострадавших на львовской шахте горняков 6
У экс-главы ГУД нашли 1€ миллион, ему сообщено о подозрении 39
В «ДНР» объявили блокаду Киеву 80
Нацсовет закрыл «Радио Вести» 72
Штаб: НВФ сорвали восстановительные работы на ДФС 13
С осени украинцы смогут летать в ЕС за €30-40 92
Канада поможет Украине с оцифровкой и реставрацией культурного достояния 35
В Канаде предлагают передать Украине летальное оружие 32
Взрыв на шахте «Степная»: в больницах находится 21 горняк 64
Семьям погибших на шахте «Степная» выплатят по 700 тысяч гривен 26
В Конгрессе США предложили выделить Украине $150 миллионов на оборону 29
2 марта. Картина дня 73
Россия не собирается бойкотировать «Евровидение» в Киеве 35
ГПС: На «национализацию» предприятий Донбасса согласились только 15% сотрудников 52
Завтра в Украине – день траура 84
В «Шахтере» подтвердили захват «Донбасс Арены» и базы клуба 44
МВД вводит новые экзаменационные билеты по ПДД 143
Черкасского военного наказали за призывы к смене власти 131

Заместитель главы «Укравтодора» Владимир Сущенко после публикации в интернете видео, на котором похожий на него человек обсуждает откаты, уволен со своей должности.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Укринформ.

«Этот человек уволен за сам факт разговоров», - отметил Омелян.

«Едва мы получили информацию... сразу руководителем «Укравтодора» было внесено представление на имя премьер-министра, и было проголосовано в Кабинете Министров. Он (этот человек. - Ред.) больше не работает в «Укравтодоре», - добавил министр.

Омелян отметил, что министерство сейчас сотрудничает с правоохранительными органами по этому делу. «Чтобы логически завершить это дело», - пояснил министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Ботинки зимние