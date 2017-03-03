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Украина занимает 7 место в рейтинге самых бедных стран по версии издания Bloomberg.

«Если 2016 год был годом политических потрясений, в этом году может быть, когда мы видим, как они будут влиять на мировую экономику», - отмечает Bloomberg.

Первые три места в рейтинге занимают Венесуэла, Южная Африка и Аргентина, сообщает РБК-Украина.

«Уже третий год подряд экономические и политические проблемы Венесуэлы делают ее самой бедной в рейтинге. Наименее бедной страной стал Таиланд - во многом благодаря своему уникальному способу расчета занятости», - говорится в сообщении.

Напомним, Украина опустилась на 4 позиции в рейтинге экономических свобод, заняв 166 место из 178, говорится в исследовании, проводимом исследовательской организацией The Heritage Foundation.
ForUm

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