Правоохранители проводят обыски в Криворожском городском совете по делу о хищении из бюджета 200 млн грн, к которому может быть причастен мэр Кривого Рога Юрий Вилкул. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Сегодня проводятся ряд обысков в Криворожском городском совете, по месту жительства и осуществления коммерческой деятельности директоров и учредителей предприятий, причастных к легализации 200 млн грн, выделенных из бюджета в 2016 году», – отметил он.

По словам Луценко, в рамках расследования проверяется возможная причастность к совершению хищения городского головы Юрия Вилкула, его первого заместителя Евгения Удода, заместителя Александра Катриченко и других должностных лиц горсовета и ряда предприятий.