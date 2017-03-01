Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон не собирается покидать президентскую гонку, несмотря на продолжающееся расследование.

Об этом он заявил журналистам, сообщает Эхо Москвы.

Фийон подчеркнул, что все обвинения против себя считает необоснованными. Политик добавил, что выбор будущего Франции и будущего главы государства сделают французы.

Тем не менее, Фийон подтвердил, что ему поступила повестка в суд на 15 марта по делу о хищениях.

Напомним, 25 февраля прокуратура Франции объявила об официальном открытии судебного следствия по делу против Фийона.

В своем заявлении прокуратура отметила, что цель расследования - выяснить, причастна ли семья Фийонов к расходованию государственных средств или присвоению корпоративных активов.

В конце января появилась информация о том, что жена кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и двое его детей получили за работу на госслужбе почти миллион евро.

На фоне скандала политический рейтинг Фийона обвалился. По последним опросам, он не пройдет во второй тур выборов.