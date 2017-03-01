Полиция определила, какие группы подростков являются наиболее уязвимыми к воздействию так называемых «групп смерти». Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

«Наиболее уязвимой к действиям злоумышленников, которые администрируют в сети Интернет так называемые «группы смерти», является категория подростков в возрасте 13-17 лет. Преимущественно это дети с не совсем благополучных семей», - сказал замначальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Иван Прохоренко.

Так называемые «кураторы» выявляют в соцсетях страницы подростков, которые по тем или иным причинам находятся в депрессивном состоянии.

Затем через систему так называемых «квестов» (задач с обязательным причинением себе телесных повреждений или причинением боли) злоумышленники с помощью методик нейролингвистического программирования, угроз или шантажа пытаются довести детей до суицида.

Оперативники киберполиции вместе с сотрудниками полицейских подразделений ювенальной превенции обнаруживают подобные попытки. Несколько подростков удалось спасти буквально в шаге от финального «задания» – самоубийства.

Кроме того, сейчас правоохранители фиксируют появление новых так называемых «флешмобов». Один из них предполагает исчезновение подростка на сутки по месту жительства или учебы без всякого уведомления о себе. С начала года в полицию поступило 744 заявления об исчезновении подростков. 670 из них были оперативно найдены.

Еще одно опасное «развлечение» – внезапное перебежать дорогу перед транспортными средствами.

По словам замруководителя департамента превентивной деятельности, с начала 2017 года по вине несовершеннолетних произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один ребенок умер, пострадали – 13. Причины таких действий были разными, по некоторым случаям следствие еще продолжается.

В связи с этим в полиции акцентировали внимание на необходимости оперативного реагирования на сообщения об исчезновении ребенка или на информацию о его возможном участии в суицидальных интернет-сообществах.

Напомним, киевские полицейские спасли 15-летнюю девочку от самоубийства, которая была участницей так называемых «групп смерти» в социальных сетях.