В январе 2017 года средняя зарплата в Украине упала на 7,2% или на 467 грн по сравнению с декабрем 2016 года - до 6008 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Как отмечают в Госстате, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2017 года составляла 6008 грн, что в 1,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн). По сравнению с декабрем 2016 года размер зарплаты уменьшился на 7,2% (в январе 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. снижение составило 16,6%), сообщает LIGA.net.

Реальная зарплата в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года уменьшилась на 8,3%, а по сравнению с январем 2016 года увеличилась на 21,4%.

«Уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.», - отметили в Госстате.

Среди регионов самая большая средняя зарплата зафиксирована в Киеве - 9292 грн и в Донецкой области - 6503 грн. Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях - 4641 грн, 4717 грн и 4758 грн соответственно.

Самая высокая средняя заработная плата - у работников авиационной отрасли - 27252 грн на одного работника. Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров - 3328 грн.