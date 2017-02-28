Климатологи Центральной геофизической обсерватории объявили об окончании метеорологической зимы в Киеве. Об этом сообщается на сайте ЦГО.

«Начиная с 18 февраля, среднесуточная температура по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории ежедневно превышает 0°С, а это значит, что в Киев пришла на 11 дней раньше календарной метеорологическая весна», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нынешняя зима закончилась 17 февраля и длилась с 29 ноября в целом 81 день, что на 24 дня короче климатической нормы.

«Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, среднесуточные температуры в столице будут повышаться, поэтому возвращение зимы невозможно, несмотря на прогнозы «самозваных синоптиков», - отметили в ЦГО.