Телеканал Савика Шустера 3s.tv прекращает свое вещание с 1 марта 2017 года. Об этом он на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор телеканала Павел Елизаров.

«К сожалению, 28 февраля последний день вещания нашего канала на спутнике. Спасибо всем за поддержку, но нас критически мало. Наверное, мы обогнали время. Общество и бизнес пока не ощущают потребности в независимых СМИ, они готовы потреблять заготовочки олигархических каналов. Свободная журналистика, как чистая вода для организма, крайне необходима формирующемуся государству», – написал он.

Напомним, ранее телеканал 3s.tv из-за отсутствия финансирования собирался прекратить свою деятельность с 1 января 2017 года.