Президент Петр Порошенко надеется, что строительство метрополитена в Днипре завершится в ближайшие 3-4 года. Об этом он заявил в ходе посещения строительной площадки метрополитена в этом городе, сообщает пресс-служба Главы государства.

Он напомнил, что с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком были заключены кредитные соглашения на общую сумму более 300 млн евро на строительство днипровского метрополитена.

Глава государства отметил, что это является важным событием для Днипра, поскольку последняя станция городского метрополитена была открыта более 20 лет назад.

Порошенко сообщил, что уже утверждена проектная документация. По его словам, городские власти заверили, что в ближайшее время начнутся земельные работы. Президент выразил надежду, что в ближайшие 3-4 года это строительство будет завершено.

Он добавил, что контроль со стороны двух европейских банков даст возможность эффективно использовать средства на строительство метрополитена.

Строительство первой очереди метрополитена в Днипре начато в 1981 году. В 1995 году введено в действие первый пусковой участок первой очереди метрополитена от станции «Покровская» до станции «Вокзальная» общей протяженностью 7,82 км в составе шести станций, электродепо и инженерного корпуса метрополитена.

В связи с необходимостью продолжения строительства первой очереди метрополитена в Днипре по проекту «Завершение строительства метрополитена в городе Днепр» между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития было заключено кредитное соглашение на сумму 152,0 млн евро и Европейским инвестиционным банком - на сумму 152,0 млн евро.