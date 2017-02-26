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Жетоны в киевском метрополитене будут выведены из обращения до конца текущего года. Об этом проинформировали в пресс-службе КП «Киевский метрополитен», сообщает «Укринформ».

«Все больше пассажиров переходят на карточки, а мы напоминаем, что жетон будет выведен из обращения до конца года. Мы переформатируем кассы на работу с картами, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. Вскоре в кассах их не будет вообще», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что для разовых поездок стоит пользоваться карточкой, пополненной на необходимое их количество, что значительно экономит время и средства.
ForUm

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