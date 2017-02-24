В четверг, 23 февраля, во время отдыха в кафе на ул. Строевой в Днипре между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого применено оружие травматического действия.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в результате стрельбы трое мужчин из одной компании получили непроникающие телесные повреждения в виде пулевых ранений живота и ноги. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Всего в кафе прозвучало 8 выстрелов, после чего стрелки скрылись с места преступления. Полицейские, прибывшие на место происшествия, опросили свидетелей и изъяли видео с камер видеонаблюдения. Проводятся следственные и розыскные действия, направленные на установление всех участников конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).