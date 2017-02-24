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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал страны.

В интервью агентству Рейтер Трамп сказал, что США должны утвердить свое ядерное превосходство и не отставать в этой сфере даже от дружественных стран, сообщает ВВС.

«Это было бы прекрасно, это была бы мечта - ни одной страны с ядерным оружием. Но раз уж оно есть, то мы хотим быть по этой части первыми», - заявил Трамп.

До вступления в должность президента Трамп уже выступал за то, чтобы существенно расширить и ядерный арсенал страны. Он писал, что наращивать ядерную мощь США нужно, пока мир не начнет «трезво оценивать» ядерное оружие.

Ранее Трамп заявлял, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
ForUm

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