Сегодня, 23 февраля, в Сумах при задержании вооруженного преступника ранен сотрудник полиции охраны, сообщает пресс-служба Департамента полиции охраны.

По данным ведомства, около 4:00 на главный пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны поступил сигнал о срабатывании средств охранной сигнализации охраняемого банкомата, расположенного по улице Харьковской. Информация была немедленно передана ближайшему наряду полиции охраны.

«Уже через одну минуту полицейские прибыли на место происшествия, где сработала сигнализация, при приближении к которому услышали взрыв и немедленно сообщили об этом в дежурную часть УПО, которая дополнительно направила на место происшествия два дополнительные наряды полиции охраны», – говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что при осмотре объекта сотрудники наряда увидели, как из помещения, где находится банкомат, выбежал неизвестный мужчина, который открыл стрельбу в сторону одного из полицейских охраны, после чего пытался скрыться с места происшествия через дворовую территорию прилегающих улиц. Еще двое сотрудников наряда открыли огонь и начали преследование злоумышленника.

«В это время дополнительные наряды полиции охраны прибыли к месту происшествия. Один из них блокировал прилегающую улицу Мира, другой - улицу Ахтырскую. Правоохранители увидели мужчину, который бежал. Его внешность совпадала с описанием злоумышленника. Увидев полицейских, неизвестный открыл огонь в сторону обоих нарядов и пытался убежать. На предупреждение полицейских он не реагировал и продолжал отстреливаться. Поэтому полицейским охраны пришлось применить автоматическое и табельное оружие. Злоумышленник перестал стрелять только тогда, когда у него кончились патроны. В это время его и задержали полицейские. Злоумышленником оказался житель Киевской области 1982 года рождения. У него на месте происшествия был изъят пистолет Макарова», – сообщили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что в результате происшествия старшему сержанту полиции, раненому задержанным, диагностировано огнестрельное ранение предплечья левой руки (на вылет), шеи и гортани (диагноз устанавливается), он был госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Задержанный преступник получил три огнестрельных ранения, из них два - правой и левой ноги. Его также госпитализировали.