На разработку и закупку нового вооружения для украинских военных в этом году планируется выделить около 9 миллиардов гривен. Об этом Президент Петр Порошенко заявил во время оперативного заседания руководящего состава ВСУ, сообщает пресс-служба Главы государства.

«В этом году на разработку и закупку новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники предусмотрено выделить около 9 млрд гривен. Украина никогда этого не делала. И задача вам, товарищ министр обороны, другим руководителям силовых структур – обеспечить надежный и эффективный контроль за использованием каждой копейки финансового ресурса, который в эти трудные времена выделен государством», - сказал Порошенко.

«Оборонный заказ более чем скромный в измерении мировых цен и по сравнению с расходами агрессора. Но довольно ощутим для украинского бюджета и для украинских налогоплательщиков», - добавил Глава государства.

Безусловным приоритетом на текущий год Президент назвал восстановление надежной системы противовоздушной обороны, создание мощного ракетного щита Украины, наращивание боевого потенциала авиации, артиллерии, производство боеприпасов, развитие систем телекоммуникаций, автоматизированных систем управления войсками и разведки.

Глава государства также поручил продолжить и ускорить реформу продовольственного обеспечения и завершить переход на новую систему питания всей армии не позднее 2019 года.