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Верховная Рада лишила депутатских полномочий главу Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего документа №5348 проголосовали 248 народных депутатов.

«Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Алексея Савченко, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Блок Петра Порошенко» в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий», - указывается в тексте постановления.

Напомним, 6 октября Президент Петр Порошенко назначил Савченко председателем Николаевской областной государственной администрации.
Мария Пастернак, ForUm

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