Верховная Рада лишила депутатских полномочий главу Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко.
Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего документа №5348 проголосовали 248 народных депутатов.
«Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Алексея Савченко, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Блок Петра Порошенко» в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий», - указывается в тексте постановления.
Напомним, 6 октября Президент Петр Порошенко назначил Савченко председателем Николаевской областной государственной администрации.
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