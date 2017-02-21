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Из-за непогоды на Закарпатье введено ограничение для движения фур по трассе «Мукачево – Рогатин». Об этом сообщили ForUm’у в пресс-служба главы облгосадминистрации Геннадия Москаля.

«Интенсивный снег, начавшийся на Закарпатье в ночь на вторник, 21 февраля, значительно осложнил проезд большегрузного транспорта по дорогам области. На резких подъемах фуры начинают пробуксовывать и блокировать движение других автомобилей», - сообщил Москаль.

По его словам, особенно сложная ситуация сложилась на автодороге государственного значения «Мукачево - Рогатин», а именно: на серпантине у села Залужье на границе Мукачевского и Иршавского района и на подъеме у села Пестрялово Мукачевского района, где уже застряли несколько фур. Для разблокирования движения на место направлена ​​спецтехника автодорожников и спасателей.

«До нормализации погодных условий принято решение ограничить движение фур по трассе «Мукачево - Рогатин», - сказал Москаль. - Проезд через четыре перевала на административной границе Закарпатья пока свободен для всех видов транспорта».

В связи со сложными погодными условиями областная администрация призывает автомобилистов соблюдать режим безопасной езды или воздержаться от поездок без крайней необходимости. 
ForUm

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