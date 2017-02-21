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Новую коалицию в действующем парламенте необходимо создавать только на основе новой экономической программы правительства. Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат от фракции «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

«Ни о какой коалиции, восстановлении старой или создании новой в этой декларации (утвержденной в ходе Национального круглого стола «Единство ради победы» с участием БПП, «Народного фронта» и «Радикальной партии». - Ред.) речи не было», - отметил он.

По словам Мосийчука, если и создавать в этом парламенте новую коалицию, то на основе новой экономической программы.

Напомним, 20 февраля «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и «Радикальная партия» подписали декларацию единства.

 
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