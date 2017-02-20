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Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, премьер-министром Владимиром Гройсманом, главой Администрации Президента Игорем Райниным и членами Кабинета Министров Украины приняли участие в панихиде по погибшим Героями Небесной Сотни в Михайловском Златоверхом соборе.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Участие в панихиде также приняли семьи Героев Небесной Сотни.

Богослужения в Михайловском Златоверхом соборе отправил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
ForUm

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