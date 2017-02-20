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Герои Небесной Сотни отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины, за право своего народа стать равноправным членом сообщества свободных наций, за демократические принципы, гарантирующие каждому человеку уважение его достоинства и возможность свободно жить и развиваться.

Об этом говорится в обращении Президента в связи с Днем Героев Небесной Сотни, сообщает пресс-служба Главы государства.

Он подчеркнул, что судьбоносные события, которые произошли три года назад в самом сердце Украины, всколыхнули весь мир. «Победа Революции Достоинства сорвала давно взлелеянные планы Москвы по усмирению Украины, постепенного превращения ее в подимперскую колонию и дальнейшей экспансии», - сказал Глава государства.

«Самоотверженность и жертвенность рыцарей Майдана пробудила патриотический дух нашего народа и показала всем, что есть ценности, дороже даже за собственную жизнь. Их имена - навсегда в когорте славных украинских победителей. Они будут высечены на величественном Мемориале в столице Украины. А главное - всегда оставаться в народной памяти», - отметил Порошенко.

«Подвиг Небесной Сотни - наша национальная гордость и безапелляционный ориентир - вырвать Украину из цепких лап хищного двуглавого российского орла и превратить в процветающую европейскую державу», - подытожил Президент.
ForUm

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