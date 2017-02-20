Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины украинскому оперному певцу, волонтеру, участнику Революции Достоинства и войны на Донбассе Василию Слипаку посмертно. Об этом сообщает пресс-служба Главы Государства.

Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции Достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С 2015 года воевал на Донбассе. Слипак погиб 29 июня от пули снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области.