также в разделеОбщество
Гройсман зовет сторонников блокады Донбасса за стол переговоров 26
Обнародовано новое видео расстрела Небесной Сотни 34
Линии электропередач в Авдеевке починили 11
Минобороны показало фото обстрелов Авдеевки 19
Митрополит Антоний предостерегает молодежь от любопытства в отношении смертельных интернет-игр 9
В Авдеевке возобновились восстановительные работы 30
ГосЧС предупреждает об угрозе подтоплений на западе Украины 23
Жебривский: НВФ не дают восстановить электроснабжение Авдеевки 10
В Винницкой области поезд насмерть сбил супружескую пару 36
Штаб: НВФ снова сорвали режим «тишины» 44
Возле АП установили «символическую» палатку 165
Сторонники блокады Донбасса принесли на Банковую дымовые шашки 98
ГосЧС: Вода жителям Авдеевки подается почасово 27
Стрельба в Харькове: задержаны пять человек 182
Определились все финалисты нацотбора на «Евровидение-2017» 367
В Авдеевке снова нет света и воды 57
Дело МН17: Россия обещает помочь Нидерландам расшифровать свои данные 140
Полиция: В Бахмуте задержан автомобиль с оружием 165

Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины украинскому оперному певцу, волонтеру, участнику Революции Достоинства и войны на Донбассе Василию Слипаку посмертно. Об этом сообщает пресс-служба Главы Государства.

Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции Достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С 2015 года воевал на Донбассе. Слипак погиб 29 июня от пули снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Ботинки зимние