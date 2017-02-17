Президент России Владимир Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Об этом в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщается на его странице в Facebook.

«Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Но было бы ошибкой считать, что аппетиты РФ ограничиваются только Украиной», - отметил он.

По его словам, поддержка Украины - это единственный путь, чтобы остановить продолжающуюся агрессию и заставить РФ уважать международное законодательство и мировой порядок.

«Должны не повторять драматических ошибок прошлого. Должны показать агрессору место, которое он заслуживает. Должны консолидировать единство и солидарность свободного мира», - сказал Порошенко.