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Президент России Владимир Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Об этом в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщается на его странице в Facebook.

«Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Но было бы ошибкой считать, что аппетиты РФ ограничиваются только Украиной», - отметил он.

По его словам, поддержка Украины - это единственный путь, чтобы остановить продолжающуюся агрессию и заставить РФ уважать международное законодательство и мировой порядок.

«Должны не повторять драматических ошибок прошлого. Должны показать агрессору место, которое он заслуживает. Должны консолидировать единство и солидарность свободного мира», - сказал Порошенко.
ForUm

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