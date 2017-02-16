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Президент Украины Петр Порошенко 17-18 февраля посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко примет участие в дебатах на тему: «Будущее Запада: падение или возвращение?».

В рамках конференции Президент проведет ряд двусторонних встреч с руководством иностранных государств и международных организаций. В частности, запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, вице-президентом США Майклом Пенсом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
ForUm

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