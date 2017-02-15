Служба безопасности Украины имеет доказательства того, что призывы выходить на «Майдан-3» инспирированы российскими спецслужбами. Об этом на брифинге сказал начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, сообщает пресс-центр СБУ.

«Ярким примером этого является деструктивное информационное воздействие гражданина РФ Сергея Жука, который является членом террористической группировки «ДНР», - отметил Ткачук.

По его словам, Жук причастен к созданию и администрированию сообществ в социальных сетях «Патриоты Украины», «Украинская революция», «Все на Майдан», «Продолжение Революции Достоинства», «Майдан-3», «Мы Патриоты Украины».

По данным СБУ, общая аудитория этих аккаунтов превышает полмиллиона пользователей.

«Этот агент российских спецслужб под профилями вымышленных лиц Николай Гайдук и Степан Мазур, как и в прошлом году, активизировался накануне очередной годовщины трагических событий на Майдане Независимости. Он вновь призывает украинских граждан к массовым протестам и беспорядков», - сказал представитель СБУ.