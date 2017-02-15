В Винницкой области дважды раненого защитника ДАП Николая Лаврика осудили за якобы кражу флага Украины.

По словам Лаврика, флаг висел на изогнутой трубе на въезде в село Бандишевку – грязный и помятый, словно тряпка. «Киборг» говорит, что снял его, потому что собственными глазами видел, как в донецком аэропорту ребята умирают за флаг. «Как-то внутри все перевернулось, когда увидел. Я его и забрал. Флаг Украины не должен в таком состоянии находиться. Если он потрепанный, грязный – значит, он им не нужен. Я его забрал домой, почистил, постирал и оставил у себя», – рассказал он, сообщает ТСН.

На следующий день сельский голова заявил о краже на сумму, что подпадает под статью. «Председатель сельского совета предоставил справку о том, что государственный флаг находился на балансе и стоил 300 гривен», - рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский. Суд постановил наказать АТОшника тремя годами лишения свободы, хотя адвокаты доказывали, что флаг на самом деле дешевле и под статью не подпадает. «Закупили такой же флаг, который стоит 65 гривен, а не 300. Но это невыгодно было правоохранительным органам: если 65, тогда не будет уголовной ответственности. То они решили оценить в 300 гривен», – сообщил адвокат Александр Гардецкий.

Отмечается, что к услугам юриста «киборг» прибег лишь после того, как услышал нелепый приговор и понял потребность в апелляции. Во время работы адвокат выяснил, что на самом деле флаг за якобы 300 грн на балансе сельсовета не находился. «Выходит, обманул. Сейчас проведем проверку совместно с прокуратурой и дадим принципиальную оценку действиям чиновника», - заявил руководитель местной полиции Валерий Жучковский.

После этого и сам сельский голова сообщил, что заявление в полицию не писал. «Я в устной форме в телефонном режиме сказал – и все», - утверждает сельский голова с. Бандишевка Николай Антонюк.

Работу полиции и прокуратуры обещают оценить по итогам служебных расследований. «Мы перед ним извинились за действия своих подчиненных. Я лично был у Лаврика дома. Мы ситуацию исправим, следователи, которые действительно не провели, как положено, проверку по данному уголовному производству, будут наказаны», - пообещал Жучковский.

«Если будет вина, кроме того, должностных лиц полиции и прокуратуры, мы их накажем. Никто это оставлять так не будет», – сообщил руководитель Могилев-Подольской местной прокуратуры Олег Путря.