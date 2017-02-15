также в разделеОбщество
ООН: На Донбассе возможна серьезная эскалация боевых действий 47
Черныш: Объем контрабандны через линию разграничения очень преувеличен 32
Обнародовано новое видео расстрелов на Институтской 136
НВФ 52 раза обстреляли силы АТО, потерь среди военных нет 11
14 февраля. Картина дня 68
Кабмин поддержал создание корпоративных детсадов 46
Минюст не собирается инициировать развод за сутки 21
Угнанный раритетный Buick Century нашли на границе с РФ 78
Пираты, захватившие судно с украинцем, озвучили свои требования 51
В ЕС считают, что Украина недостаточно борется с коррупцией 31
Жителя Луганщины почти 2 года незаконно удерживали в российском СИЗО 21
В ЕС считают, что из-за блокады Донбасса пострадают украинцы по обе стороны 45
НВФ раскрыли секрет стойкости украинских военных: психотропы и пропаганда 65
НАБУ открыло реестр переданных в суд дел 27
На Стретение в Украине существенно потеплеет 182
Оправданного судом мужчину снова поймали на сотрудничестве с «ДНР» 46
ВСЮ не смог отстранить Гречковского 52
Разведка: НВФ разместили военную технику на территории детсада и роддома 148

Сегодня, 15 февраля, в Украине отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Руководство государства во главе с Президентом Украины Петром Порошенко приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, павшим в Афганистане, возле Киево-Печерской лавры в Киеве, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Сегодня мы чествуем воинов, участвовавших в локальных военных конфликтах, которые вспыхивали на территории других государств. Поколение, обожженное пламенем вооруженных конфликтов, стало активным участником развития Украинского государства. Воины-афганцы сказали свое веское слово во время Революции Достоинства, их боевой опыт и теперь является залогом многих побед в борьбе с российским агрессором за независимость и территориальную целостность Украины», – заявил Президента.

«От имени украинского народа искренне благодарю ветеранов локальных конфликтов за мужество в нынешней обороне родной земли, за помощь нашим Вооруженным силам, за опыт, что они передают молодому поколению защитников Украины», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что участие в торжественной церемонии также приняли премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, мэр Киеве Виталий Кличко, другие представители власти, воины-афганцы и представители общественности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние