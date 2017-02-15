Сегодня, 15 февраля, в Украине отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Руководство государства во главе с Президентом Украины Петром Порошенко приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, павшим в Афганистане, возле Киево-Печерской лавры в Киеве, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Сегодня мы чествуем воинов, участвовавших в локальных военных конфликтах, которые вспыхивали на территории других государств. Поколение, обожженное пламенем вооруженных конфликтов, стало активным участником развития Украинского государства. Воины-афганцы сказали свое веское слово во время Революции Достоинства, их боевой опыт и теперь является залогом многих побед в борьбе с российским агрессором за независимость и территориальную целостность Украины», – заявил Президента.

«От имени украинского народа искренне благодарю ветеранов локальных конфликтов за мужество в нынешней обороне родной земли, за помощь нашим Вооруженным силам, за опыт, что они передают молодому поколению защитников Украины», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что участие в торжественной церемонии также приняли премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, мэр Киеве Виталий Кличко, другие представители власти, воины-афганцы и представители общественности.