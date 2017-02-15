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Нижняя палата парламента Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной.

Об этом в Тwitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«Палата общин Канады ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной! Это больше, чем торговый договор – знак солидарности и поддержки!», – написал он.

По словам Шевченко, для завершения процедуры ратификации в Канаде остается решение Сената и подпись генерал-губернатора.

Напомним, 11 июля 2016 года Украина и Канада подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли.

14 декабря Нижняя палата парламента Канады одобрила соглашение о ЗСТ во втором чтении.
ForUm

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