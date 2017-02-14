В январе-сентябре 2016 года уровень теневой экономики Украины составил 35% от официального ВВП, что на 5 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года.

Об этом говорится в отчете, который подготовил Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве отметили, что детенизация является результатом действия нескольких факторов.

«Это сохранение относительной макроэкономической стабильности (по итогам 9 месяцев 2016 года рост реального ВВП составил 1,3%, инфляция за этот период составила 6,4% против 41,4% в соответствующем периоде 2015 года при девальвации среднемесячного обменного курса гривни к доллару США на 12,2% по сравнению с 39,5% в январе-сентябре 2015 года)», - говорится в сообщении.

Также повлияло улучшение бизнес-климата в результате соблюдения политики дерегуляции и оптимизации функционирования государственного сектора экономики с целью повышения его эффективности (согласно рейтингу Doing Business-2017 Украина заняла 80 место среди 190 стран; в рейтинге Doing Business-2016 уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году, Украине принадлежало 81 место среди 189 стран);

Кроме того, на уровне детенизации отобразилось восстановление и формирование новых межотраслевых связей в экономике, постепенная легализация отношений на рынке труда вследствие снижения ЕСВ.

«При этом процесс детенизации сдерживается несколькими проблемами, это, в частности, сохранение неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры; внедрение РФ товарных и транзитных ограничений; сохранение финансовых рисков в условиях продолжающегося банкротства банков и недополучения кредитных средств от МВФ; наличие неподконтрольных территорий», - отметили в МЭРТ.