Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко за популизм и неэффективность работы.
Об этом говорится в Twitter премьера.
Батьком засновником новітньої української держави вважається Михайло Грушевський.«Мамою» корупції, популізму,неефективності є Юлія Тимошенко— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 февраля 2017 г.
«Отцом-основателем новейшего украинского государства считается Михаил Грушевский. «Мамой» коррупции, популизма, неэффективности является Юлия Тимошенко», - написал Гройсман.
Кроме того, он заявил, что «у Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель – дорваться к власти».
У Юлії Тимошенко є потенційна жага і самоціль – дірватись до влади. Наша ж ціль – сильна держава Україна— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 февраля 2017 г.
«Наша же цель – сильное государство Украина», - заявил премьер.
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