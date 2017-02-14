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Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко за популизм и неэффективность работы.

Об этом говорится в Twitter премьера.

 


«Отцом-основателем новейшего украинского государства считается Михаил Грушевский. «Мамой» коррупции, популизма, неэффективности является Юлия Тимошенко», - написал Гройсман.

Кроме того, он заявил, что «у Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель – дорваться к власти».


«Наша же цель – сильное государство Украина», - заявил премьер.

 
ForUm

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