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Сегодня, 14 февраля, на западе Донецка произошел сильный взрыв.

Как сообщил так называемый «глава администрации» Донецка Алексей Кулемзин, по предварительной информации взрыв произошел в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химизделий (Куйбышевский район). 

«Данных о пострадавших и разрушениях нет. Причины устанавливаются с руководством завода», - сказал Кулемзин, сообщают «Новости Донбасса».

При этом жители города в социальных сетях сообщают, что звук взрыва слышали практически во всем Донецке.
ForUm

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