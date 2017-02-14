Сегодня, 14 февраля, на западе Донецка произошел сильный взрыв.
Как сообщил так называемый «глава администрации» Донецка Алексей Кулемзин, по предварительной информации взрыв произошел в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химизделий (Куйбышевский район).
«Данных о пострадавших и разрушениях нет. Причины устанавливаются с руководством завода», - сказал Кулемзин, сообщают «Новости Донбасса».
При этом жители города в социальных сетях сообщают, что звук взрыва слышали практически во всем Донецке.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время