За минувшие сутки на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы – 58, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.
В Нацполиции подчеркнули, что критический уровень аварийности зафиксирован в шести областях страны: Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Волынской и Кировоградской областях.
Высокий уровень аварийности остается в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ривненской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
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