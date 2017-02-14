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За минувшие сутки на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы – 58, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

В Нацполиции подчеркнули, что критический уровень аварийности зафиксирован в шести областях страны: Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Волынской и Кировоградской областях.

Высокий уровень аварийности остается в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ривненской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
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