Члены незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки совершили 72 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. В результате ранен один военный, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из артиллерии 122 миллиметров НВФ обстреляли Пески, из 120 и 82 миллиметровых минометов – Невельское, Верхнеторецкое, Авдеевку и Троицкое, из гранатометов и стрелкового оружия – Невельское, Зайцево, Пески, Новолуганское, Верхнеторецкое, Новоселовку Вторую и Луганское. По Невельском огонь вел снайпер.

На мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, танков, БМП и БТР НВФ обстреливали Водяное, из минометов различных калибров – Павлополь, Красногоровку, Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Лебединское, Богдановку, Павлополь, Широкино. Также по Широкино вели огонь БМП и снайпер.

На луганском направлении НВФ использовали 82 миллиметровые минометы и гранатометы, обстреливая позиции ВСУ в районе Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской.